Названа самая востребованная специальность 2023 года в сфере общепита

В 2023 году число вакансий в сфере общественного питания выросло в сравнении с 2022 годом на 45 процентов, а средние зарплатные предложения для соискателей увеличились на 14 процентов — с 35 до 40 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито Работы». Они также назвали самые востребованные специальности в сегменте. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Первые две строчки рейтинга наиболее востребованных в 2023 году специальностей в сфере общепита заняли бариста и официант. Спрос на работников обеих профессий по сравнению с 2022 годом увеличился в равной степени на 51 процент.

Средние предлагаемые зарплаты у официантов год к году выросли на 50 процентов. Таким образом, размер предлагаемой оплаты их труда вырос с 30 до 45 тысяч рублей в месяц, что стало рекордным показателем во всей сфере общественного питания. Средние зарплатные предложения бариста по стране увеличились на 27 процентов — с 27,5 тысячи до 35 тысяч рублей.

В топ востребованных профессий вошли также повар (спрос за год вырос на 47 процентов), бармен (плюс 46 процентов), пекарь (плюс 45) и кондитер (плюс 23).