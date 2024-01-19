Банкир спрогнозировал снижение доходности вкладов в России

«Выбирая накопительный счёт, важно обратить внимание на два условия — размер процентной ставки и минимальный остаток средств, на который она будет начисляться. При этом важно, чтобы ставка сохранялась в течение всего срока размещения средств, а не в первые месяцы после открытия счёта. Только в этом случае вы получите действительно выгодную доходность», — объяснил Охорзин.