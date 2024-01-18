Кредиторов обяжут обязать узнавать у заемщиков, зачем им потребкредит

Для кредиторов может быть введена обязанность получать некоторую информацию от получателей потребкредитов. Речь идет о цели получения займов и источниках исполнения обязательств по ним, заявил сенатор Артем Шейкин, передает агентство «Прайм».

По его словам, соответствующий законопроект уже разработали в Совфеде. Инициативу в скором времени должны оценить Банк России, Минфин и Минюст, отметил парламентарий.

В тексте законопроекта говорится, что кредиторы должны будут удостоверяться в свободе волеизъявления заемщика на получение потребкредита и в намерении исполнять обязательства по потребкредиту.

По словам Шейкина, заемщика освободят от обязанности возвращать кредитору полученные по договору денежные средства в случае несоблюдения кредитором данных условий.