Кредиторов обяжут обязать узнавать у заемщиков, зачем им потребкредит

Кредиторов обяжут обязать узнавать у заемщиков некоторые данные
Для кредиторов может быть введена обязанность получать некоторую информацию от получателей потребкредитов. Речь идет о цели получения займов и источниках исполнения обязательств по ним, заявил сенатор Артем Шейкин, передает агентство «Прайм».
По его словам, соответствующий законопроект уже разработали в Совфеде. Инициативу в скором времени должны оценить Банк России, Минфин и Минюст, отметил парламентарий.
В тексте законопроекта говорится, что кредиторы должны будут удостоверяться в свободе волеизъявления заемщика на получение потребкредита и в намерении исполнять обязательства по потребкредиту.
По словам Шейкина, заемщика освободят от обязанности возвращать кредитору полученные по договору денежные средства в случае несоблюдения кредитором данных условий.
Ранее кредитно-ипотечный брокер «Финарди» Дмитрий Шардин заявил изданию «Lenta.ru», что для улучшения кредитной истории необходимо для начала погасить текущие долги и просрочки. По словам эксперта, целесообразно задуматься об оформлении кредита в банке или у инвестора с помощью брокера под залог недвижимости или авто, закрыть проблемные кредиты. Затем, как уточнил он, нужно своевременно осуществлять ежемесячные платежи.