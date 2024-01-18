У россиян стало больше «свободных денег»

Объем «свободных денег» у россиян в декабре прошлого года составил 19%. По сравнению с ноябрем показатель снизился — тогда было 27%, но к декабрю 2022 года вырос (17%). Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

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Там уточняется, что «свободные деньги» — суммы, остающиеся у домохозяйств после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других необходимых услуг. «Свободные деньги» можно израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль).

Индекс «свободных денег» (разница между доходами россиян и тратами на необходимые товары и услуги) по сравнению с ноябрем сократился на 24 процентных пункта, до 57%. Однако в декабре 2022 года он был на уровне 51%.