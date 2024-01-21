Уйти на пенсии досрочно смогут несколько категорий россиян

«Страховую пенсию по старости назначают вне зависимости от того, продолжаются ли трудовые отношения или работник уходит на заслуженный отдых. Кроме того, этот вид пенсии отдельные категории граждан могут оформить досрочно. К льготным категориям относятся, например, работающие в особых и вредных условиях труда, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, многодетные матери», — сказала депутат.