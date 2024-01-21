Уйти на пенсии досрочно смогут несколько категорий россиян
В 2024 году выйти на пенсии досрочно смогут в том числе люди, работающие в особых и вредных условиях труда, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, многодетные матери. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Страховую пенсию по старости назначают вне зависимости от того, продолжаются ли трудовые отношения или работник уходит на заслуженный отдых. Кроме того, этот вид пенсии отдельные категории граждан могут оформить досрочно. К льготным категориям относятся, например, работающие в особых и вредных условиях труда, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, многодетные матери», — сказала депутат.
Право досрочного выхода на пенсию есть, например, у работников, которые трудятся на предприятиях с вредными и опасными условиями труда (списки № 1 и 2), а также представителей иных профессий, перечень которых определен Правительством.
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