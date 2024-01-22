Новый налог на вклады: кто и сколько должен заплатить

Обладатели вкладов в скором времени получат уведомление о необходимости уплатить налог. Издание Life выяснило, кому и сколько придется платить.

Ранее действовал временный мораторий на оплату налогов с доходов от банковских депозитов. И сейчас его отменили, говорится в публикации. Закон регулирует, что налог на доходы по своим счетам необходимо заплатить тем, кто в минувшем году получил прибыль с суммы свыше одного миллиона рублей.

«При этом необязательно, чтобы деньги, с которых банк выплатил процент, были в одном месте», — пишет издание.

Как отмечается, под налог на процентные доходы по вкладам, открытым до 31 декабря 2023 года, не подпадает совокупная прибыль по всем вкладам в размере 160 тысяч рублей (1 млн рублей x 16%).

Также издание дало разъяснение по уплате налога по вкладам в валюте. Как сообщается, все полученные доходы пересчитываются в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов. На эту сумму начисляется стандартный налог в 13%.

Налог не затрагивает счета эскроу, используемые в долевом строительстве, а также процентные доходы под ставку менее 1% годовых (текущие и зарплатные счета), указывает автор. По его словам, не нужно платить налоги с дохода в виде процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах, который был выплачен в порядке наследования.

Кроме того, как отмечается, платить налог по вкладам необходимо самостоятельно. При этом подача декларации в данном случае не предусмотрена, подчеркивается в публикации.