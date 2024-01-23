СМИ: спрос на подростков у работодателей в РФ вырос почти в три раза

«В 2023 году было открыто более 42 тысяч вакансий, в которых компании обозначили готовность нанять подростков от 14 лет, что почти в три раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего подростков готовы взять на работу курьерами, продавцами, промоутерами и кассирами», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя.