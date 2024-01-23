Больше половины россиян не берут деньги в долг

Почти 56% опрошенных ВЦИОМ в начале 2024 года россиян предпочитают не брать денег в долг. Двадцать лет назад, в 2004 году, эта доля составляла 36%, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса.

Чаще других избегают занимать средства молодежь от 18 до 24 лет (62%) и граждане старше 60 лет (67%). Жители Москвы и Санкт-Петербурга также стараются не связываться с долгами. Менее трети респондентов (31%) периодически занимают деньги, однако в 2004 году эта доля была больше – 48%.

Если деньги все-таки нужны, то большинство опрошенных (55%) постараются занять их у родственников или хороших друзей. В банке кредит брать будут только 34% респондентов. За заемом в микрофинансовую компанию обратится только 1% опрошенных. В 2004 году опрос показывал ту же градацию, однако тогда деньги в банке хотели взять только 18% опрошенных.