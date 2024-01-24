ВШЭ: в России сократилась разница между богатыми и бедными

Разница между доходами самых богатых и бедных сократилась в России до 10 раз. Об этом сообщил в беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Коэффициент фондов (показывает, во сколько раз средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами) упал. Сейчас разница между богатыми и бедными составляет в районе 9-10 раз. В 2021 году она была 15,2, а в 2022-м 14,4. Сократился и коэффициент Джини (показатель степени расслоения общества). Он был в районе 0,412, а сегодня 0,398», — сказал Георгий Остапкович.

Такой положительный сдвиг произошел благодаря социальной политике государства, подчеркнул эксперт. «Основная помощь и выплаты идут низкодоходному населению. Это семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды. Богатейшие этих льгот не получают. Поэтому доходы бедных пошли вверх», — отметил экономист.

По его словам, оценить изменения для россиян со средними доходами невозможно. «Что у среднего класса [с доходами], сказать сложно, потому что никто не знает, что это такое. Нужно законодательно определить это понятие. Никто этого никогда ни в одной стране не делал», — объяснил собеседник агентства.