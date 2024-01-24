Россияне стали реже пользоваться доставкой продуктов

26% россиян покупают продукты только с помощью сервисов доставки. Однако каждый пятый заявил, что стал реже пользоваться доставкой в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического сервиса Geo.Platforma.

Основными причинами снижения популярности доставки стали сильно поднявшиеся цены на товары (27%), неудобные приложения сервисов (22%) и значительно упавшая скорость доставки (16%). 15% респондентов пожаловались на скудный ассортимент.

Главной проблемой доставки практически треть респондентов посчитали испорченные продукты, чуть меньшее число россиян (27%) сталкивались с неполной комплектацией заказа. Пятая часть высказала недовольство нарушенной целостностью упаковки доставленных товаров, а еще 19% — тем, что перепутали заказы. У 14% респондентов были случаи, когда заказ не привозили в принципе.

Большая часть опрошенных заказывают домой напитки, приблизительно четверть — выпечку и сладости. Физические магазины россияне до сих пор чаще выбирают, чтобы купить фрукты, овощи, мясо, рыбу и готовую еду. Треть опрошенных ходит за продуктами исключительно пешком. Чередуют походы в магазин и заказы онлайн 41% россиян.