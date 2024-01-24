ЦБ откроет "горячую линию" для держателей цифровых рублей

"Реализация проекта цифрового рубля и в перспективе его массовое внедрение предполагает работу Банка России с пользователями платформы цифрового рубля. Первая линия поддержки клиентов - это горячая линия, на которую они будут обращаться при возникновении вопросов", - сообщает ЦБ.

Так же регулятор уточнил, что на электронной торговой площадке запросил предложения по ее организации для оценки стоимости, анализа рынка потенциальных поставщиков, уточнения технического задания.

Сейчас идет пилот с реальными цифровыми рублями. В нем участвуют Центробанк, 13 банков, 30 торговых точек из 11 городов России и 600 человек. Продлится он до конца этого года, а может быть и дольше. Массовое применение цифрового рубля предполагается не раньше следующего года.