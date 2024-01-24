ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились

Инфляционные ожидания россиян в январе снизились на 1,5% по сравнению с декабрем, до 12,7%, следует из данных Центробанка.

Этот показатель приблизился к уровню октября 2022 года (12,8%), но превышает уровень ноября 2023 года (12,2%).

Наблюдаемая инфляция среди респондентов со сбережениями в январе составила 14% (-0,5%). Среди россиян без сбережений - 18,2% (-0,8%).