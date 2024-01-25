В России распространяют фейковые «списки Минтруда для выплат»

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила о распространении в России фейков в Telegram-каналах. По ее словам, речь идет о поддельных списках Минтруда для получения выплат, передает агентство «Прайм».

Информацию могут публиковать для того, чтобы набрать подписчиков в канал или украсть средства россиян, подчеркнула специалист.

В сообщениях от мошенников указаны ФИО граждан и суммы вознаграждений, которые варьируются от 6,3 тысячи до 76,5 тысячи рублей. Гражданам якобы остается лишь проверить, есть ли они в этих списках. Для этого нужно перейти по ссылке в посте и ввести свои данные.

Храпунова обратила внимание на то, что в действительности ведомство не публикует подобные списки граждан. По ее словам, заявление на получение пособия нужно оформлять в МФЦ или на портале «Госуслуг».

Она советует гражданам воздержаться от перехода по ссылкам. Эксперт отметила, что изначальная легенда сомнительна, «значит, авторы имеют непрозрачные намерения».