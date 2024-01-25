В России распространяют фейковые «списки Минтруда для выплат»
Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила о распространении в России фейков в Telegram-каналах. По ее словам, речь идет о поддельных списках Минтруда для получения выплат, передает агентство «Прайм».
Информацию могут публиковать для того, чтобы набрать подписчиков в канал или украсть средства россиян, подчеркнула специалист.
В сообщениях от мошенников указаны ФИО граждан и суммы вознаграждений, которые варьируются от 6,3 тысячи до 76,5 тысячи рублей. Гражданам якобы остается лишь проверить, есть ли они в этих списках. Для этого нужно перейти по ссылке в посте и ввести свои данные.
Храпунова обратила внимание на то, что в действительности ведомство не публикует подобные списки граждан. По ее словам, заявление на получение пособия нужно оформлять в МФЦ или на портале «Госуслуг».
Она советует гражданам воздержаться от перехода по ссылкам. Эксперт отметила, что изначальная легенда сомнительна, «значит, авторы имеют непрозрачные намерения».
Ранее сообщалось, что телефонные аферисты начали прибегать к оформлению заявок на кредиты и микрозаймы через «Банки.ру». Отмечалось, что подтверждать личность мошенники могут с помощью персональных данных, попавших ранее в даркнет.