Работодатели объяснили принципы для увеличения зарплат сотрудникам

Многие работодатели — 56% — сообщили о готовности повысить оклад сотрудника при условии, что он возьмет на себя дополнительные обязанности и увеличит объем работы, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В исследовании приняли участие свыше 350 представителей российских работодателей.

Чуть менее половины респондентов (48%) исходят из финансовых возможностей компании при принятии решения об увеличении зарплаты. 41% предпринимателей смотрят на «зарплаты по рынку», но только 28% внимание обращают на уровень инфляции в России.

15% работодателей учитывают оценку работы сотрудника за определенное время, 6% — повышение квалификации.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Зарплата.ру», российские работодатели стали чаще искать сотрудников на неполный день. Число вакансий с частичной занятостью за год выросло на 63%.