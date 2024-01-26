Эксперты напомнили, что изменится для должников и заемщиков с 1 февраля

С 1 февраля в России вступят в силу некоторые нововведения для клиентов банков, а также людей, у которых образовался просроченный долг. Подробности узнало издание Life.

В Европейской юридической службе напомнили о том, что со следующего месяца у заемщиков появится возможность отказаться от договора страхования при оформлении кредита. Там отметили, что на это ему выделяется 30 дней. Также теперь граждане смогут вернуть страховую премию целиком или частично.

В Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству подчеркнули, что теперь банкам будет необходимо информировать о дополнительных услугах кредитования не позднее одного дня с момента заключения кредитного договора. Кроме того, клиенты должны будут получать информацию об истечении срока вклада (не позднее чем за пять календарных дней).

Специалисты напомнили о том, что с 1 февраля теперь коллекторы будут нести уголовную ответственность за угрозы расправы, порчу имущества, клевету и другие действия, нарушающие права должника и членов семьи. Им запрещено беспокоить звонками должников в определенные часы (в будни с 22:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 20:00 до 09:00), уточнили эксперты.