Нечем платить ипотеку: как заемщику избежать просрочек по кредиту

Если вы взяли ипотеку и в какой-то момент столкнулись с финансовыми трудностями, не стоит паниковать и скрываться от кредиторов. В этом случае нужно потребовать в банке, где оформляли жилищный кредит, ипотечные каникулы.

© Российская Газета

Как эта опция поможет заемщикам избежать новых долгов, "Российской газете" рассказала финансовый консультант платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Наталья Соколовска

Видео дня

Что такое ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы - это право заемщика на отсрочку платежей по ипотечному кредиту. Каникулы работают как льготный период, в течение которого заемщик может:

либо уменьшить сумму ежемесячных платежей по ипотеке (сумма согласовывается индивидуально с банком);либо приостановить выплаты ипотечного кредита на срок до 6 месяцев.

Ипотечные каникулы могут быть использованы только при покупки жилья в ипотеку. Их не получится взять, например, на автокредит или потребительский кредит. На эти виды займов действуют уже кредитные каникулы.

Условия получения ипотечных каникул

Обратиться за ипотечными каникулами могут заемщики, которые столкнулись с непростой жизненной ситуацией:

Сокращение дохода за предыдущие два месяца больше, нежели на 30% по сравнению со среднестатистическим заработком за предшествующий год (если в результате этого размер платежей по ипотеке превышает 50% нового дохода).Потеря трудоспособности на два и больше месяцев подряд.Получение инвалидности I-й или II-й группы.При рождении ребенка после оформления ипотеки (отпуск по беременности и родам, который оформляют с выдачей листа нетрудоспособности сроком на 140 суток) или у заемщика на иждивении появились другие несовершеннолетние. Также, если кто-то в семье получил инвалидность I-II группы, то право на льготы появляется при одновременном сокращении уровня доходов от 20%, если ипотечные затраты в месяц будут достигать 40% и выше от среднемесячного заработка должника.Потеря работы или другого источника доходов. Важно! требуется регистрация безработного, постановка на учет в службе занятости.

Жизненные ситуации необходимо подтвердить документами. Форму можно запросить у банка.

Кроме наступления трудной жизненной ситуации, должны быть соблюдены следующие условия:

Кредитный договор заключен на сумму не более 15 млн рублей; Ипотека оформлена на единственную жилую недвижимость; Вы не оформляли ранее ипотечные каникулы, в том числе и в рамках рефинансирования кредита.

Несмотря на то, что закон об ипотечных каникулах принят с 2019 года (ФЗ-76 от 01.05.2019), обратиться за каникулами могут заемщики как с новыми, так и с уже заключенные ипотечными договорами. То есть воспользоваться отсрочкой могут даже те заемщики, что оформляли ипотеку задолго до начала действия этого закона.

Каникулы по оплате одной ипотеки заемщик сможет взять всего один раз. Человек имеет право обращаться за законными ипотечными каникулами когда захочет, и как минимум отказывать в рассмотрении обращения банк не имеет права, при условии, что у гражданина есть основания на обращение, предусмотренные законодательством.

Если единственное жилье было продано, то при получении следующей ипотеки можно заново обратиться за каникулами, при условии, что соблюдаются необходимые условия.

Преимущества ипотечных каникул

Уменьшается кредитная нагрузка на бюджет; Можно выбрать уменьшение платежа или не платить вообще в течение 6 месяцев; Льготный период можно прервать досрочно, когда восстановится финансовое положение; Прежний режим и график платежей восстановится после окончания льготного периода.

Что еще важно помнить об ипотечных каникулах

Каникулы не аннулируют кредит, не аннулируют платежи, не уменьшают общую сумму ипотеки. Платежи за период каникул переносятся на конец срока выплаты ипотеки, то есть суммарно срок ипотеки становится больше на время каникул.Максимальный срок каникул 6 месяцев, на больший срок оформить каникулы не получится.В течение одной ипотеки каникулы можно оформить один раз.