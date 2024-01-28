СМИ: удаленщиков увольняют на 35 процентов чаще офисных сотрудников

В США сотрудников, работающих удаленно, в 2023 году увольняли на 35 процентов чаще, чем тех, кто выполняет задания начальства в офисе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Исследование проводила компания Live Data Technologies.

Аналитики изучили данные более двух миллионов человек. Речь идет о так называемых "белых воротничках".

Статистика неутешительная: без работы остались 10 процентов полностью удаленных работников и 7 процентов, работавших в офисе или на гибридной основе.

"Когда менеджер по найму узнает, что ему придется сократить 10 процентов персонала, ему легче включить в список кого-то, с кем у вас нет близких личных отношений", - объясняют эксперты в сфере занятости (HR-специалисты).

Проведенный три года назад опрос показал, что 68 процентов руководителей считают офисных сотрудников более продуктивными.

В то же время удаленка более удобна в том плане, что сотруднику не приходится тратить время и деньги на поездку в офис. Также можно экономить на обедах и одежде.