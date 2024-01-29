Эксперты предупредили о росте мошенничество с подпиской Premium в Telegram

Эксперты по информационной безопасности предупредили об увеличении случаев мошенничества, связанных с премиум-подпиской Telegram, на 2,3 раза за последний год, согласно данным, предоставленным «Известиям». В январе текущего года было выявлено 21 фишинговый домен, притворяющийся службой Telegram Premium, в то время как за весь январь 2023 года было всего девять подобных случаев.

© Ferra.ru

Эти факты подтвердили исследования других аналитиков, таких как компания Bi. Zone, которая выявила 20 фишинговых сайтов в январе 2024 года. Они используют различные уловки, чтобы привлечь пользователей к премиум-подпискам и другим мероприятиям. Координационный центр доменов RU/РФ также подтвердил увеличение числа подобных доменов по сравнению с январем 2023 года.