Россияне потратили на украшения 366 миллиардов рублей в 2023 году

Россияне потратили на ювелирные изделия 366 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SOKOLOV (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным компании, рынок ювелирной розницы России в денежном выражении вырос на 18 процентов и составил 365,6 миллиарда рублей. В то же время средний чек на украшения за прошедший год составил 7552 рубля, в среднем он увеличился на 16,3 процента.