Появилась мошенническая схема с платежами по СБП
Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил об увеличении случаев со взломом баз данных интернет-магазинов с использованием Системы быстрых платежей (СБП), передает агентство «Прайм».
По словам эксперта, злоумышленники после получения доступа к данным о потенциальных жертвах и их предпочтениях находятся в ожидании крупного заказа. Затем они перехватывают контактный номер покупателя и отправляют человеку липовую ссылку СБП.
Собеседник пояснил, что платежи через Систему быстрых платежей являются безотзывными. Цель злоумышленника – получить деньги, снять их и после этого исчезнуть, указал он. Кредитные организации не могут их контролировать, отметил специалист.
Не стоит пренебрегать проверкой ссылок на оплату через СБП – это позволит не нарваться на мошенника, подчеркнул Мясоедов. Адресаты указаны на всплывающей странице, добавил он. Также эксперт рекомендовал проверять реквизиты получателя при оплате по QR-коду.
Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов в области информационной безопасности сообщили, что число мошенничеств с подпиской Telegram Premium выросло в России за год более чем в два раза. По словам главы департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, в январе 2024 года действовал 21 фишинговый домен, якобы связанный с подпиской. При этом январе 2023 года их было всего девять.