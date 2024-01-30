Сэкономить на потреблении электричества в квартирах можно за счет установки специальной насадки для водопроводных кранов с регулируемым уровнем потока воды, многотарифного счетчика электроэнергии и приобретения двухрежимного сливного механизма для унитаза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Михаил Лавров.

По словам младшего научного сотрудника учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никиты Паращука, важным аспектом в сокращении расходов за ЖКУ является энергоэффективность квартиры. Он отметил, что в данном случае целесообразно максимально снизить теплопотери помещения за счет использования уплотнителей и теплозащитных пленок на окнах и дверях, а также регулярно проводить проверку герметичности соединений стен, которые соприкасаются с улицей.

Собеседник отметил, что при наличии сквозняков из соединений необходимо вызвать специалиста для герметизации межпанельных швов. Также эксперт отметил, что после указанной процедуры важно задуматься о минимизации потребления электроэнергии. По его словам, для реализации задумки нужно купить электротехнические приборы, имеющие высокий класс энергоэффективности А, А+ или А++. Как уточнил собеседник, «это даст значительный вклад в рост энергоэффективности на единицу жилой площади».

Кроме того, Паращук подчеркнул, что правильное расположение предметов интерьера и устройств обогрева позволить увеличить энергоэффективность. Как уточнил он, не стоит загораживать батареи предметами мебели.