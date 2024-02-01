Банки начнут выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Кредитные организации будут обязаны постоянно отслеживать местонахождение клиента при использовании онлайн-банкинга, если в стране примут соответствующий проект постановления правительства, передают «Известия».

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Инициатива принадлежит Минфину.

Банкам будет необходимо запрашивать дополнительную информацию о месте проживания в том случае, если гражданин пользуется услугами из других стран. В положение, которое регулирует действия банков по установлению налогового резидентства клиентов, будут внесены поправки.

У банков появится возможность принять решение о приостановке выполнения операций по счету клиента, если запрашиваемые документы не будут предоставлены. Кроме того, для клиента появится риск расторжения банком договора в одностороннем порядке.

Уточняется, что кредитные организации должны будут постоянно отслеживать геолокацию клиента. Нужно будет проверять, откуда он выполняет вход в онлайн-банк.

В министерстве отметили, что данный вопрос еще будет обсуждаться с властями. Пока меры не приняли, подчеркнули там.

В Нацсовете финрынка (НСФР) отметили, что местоположение клиента, которое определяет смартфон, не всегда корректное. В публикации говорится, что зачастую пользователи используют прокси-серверы или VPN. Также они могут заходить в онлайн-банк с корпоративных устройств, которые часто направляют сигнал через единый IP-адрес, добавили там.