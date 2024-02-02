В России предложили ввести новый механизм скидок для малоимущих граждан

«По ним, например, многодетные семьи смогли бы получать скидки в тех же торговых сетях. И сегодня замечательно, что в указ президента одним из поручений для регионов вошло поручение по взаимодействию с торговыми сетями по договоренностям на основе партнерских отношений о скидках для многодетных семей», — заключила она.