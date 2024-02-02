Налогоплательщики столкнулись с мошенничеством «от имени» ФНС

Преступники начали использовать новую мошенническую схему, рассылая письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) России о якобы подозрительных транзакциях. Об этом пишут «Известия».

По данным ведомства, в письмах, которые приходят на электронную почту, преступники сообщают о якобы выявленных подозрительных транзакциях налогоплательщиков, требуют пройти дополнительную проверку и заявляют, что необходимые сведения нужно предоставить специально назначенному инспектору, которым на самом деле является мошенник.

В первую очередь преступников интересуют кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. При этом в ФНС подчеркнули, что не рассылают подобные письма и не звонят налогоплательщикам с предложениями оплатить налоги в режиме онлайн.

«Вся необходимая информация о налогах и способах их оплаты размещена в личных кабинетах налогоплательщиков», — напомнили налоговики.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что преступники не случайно именно сейчас стали рассылать письма от имени налоговой службы. Так как в конце января-начале февраля россияне обычно готовят и подают декларации о доходах за 2023 год, чтобы получить налоговые вычеты.

«Поэтому тема налогов и ФНС сейчас крайней актуальна, а рассылка от лица ведомства воспринимается с меньшим подозрением», — пояснила менеджер по GR и нормативно-правовому регулированию компании «Код безопасности» Александра Спасова.