Экономист объяснила, почему нельзя инвестировать в украшения

«Инвестирование именно в золотые ювелирные украшения может быть очень рискованным. Если вы рассматриваете такой способ вложения средств, следует помнить, что далеко не каждое ювелирное изделие способно вырасти в цене со временем. Купив изделие однажды, вы уже никогда не продадите его по цене нового», — рассказала Наталья Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».