Мосстат: обеды в ресторанах Москвы в 2023 году подорожали на 8,1%. На столько вырос средний чек на одного человека. За ужин при тех же условиях тоже придётся отдать больше обычного, но их цена увеличилась не так сильно — всего на 5,3%. При этом дороже теперь стоит питание и в заведениях общепита попроще, рост цен не миновал и обычные столовые.

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Обеды в московских кафе, закусочных и столовых в 2023 году подорожали на 5,9%, рассказали РИАМО в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат).

Как ни странно, но ещё хуже ситуация в Московской области. Причём в местных ресторанах заплатить больше придётся за обеды — на 9,1%. Ужины прибавили лишь 5,4%.

Тех, кто ходит в заведения попроще, повышение цен тоже коснулось. Средний чек за обед в кафе, закусочных и столовых в Подмосковье за 2023 год вырос на 8,2%.

Также Мосстат отметил изменение цен на отдельные популярные блюда. Так, гамбургеры в Москве подорожали на 11,9%, а кофе объёмом 200 мл (в организациях быстрого обслуживания) — на 7,1%. В области за гамбургер придётся отдать на 16,4% больше, а за такой же кофе — на 10,4%.