В кабмине РФ спрогнозировали переломный год для отрасли ЖКХ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в 2024 году отрасль жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в стране подвергнется серьезным изменениям. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя главы правительства, общая сумма инвестиций в данную сферу за последние два года превысила 500 млрд рублей. При этом текущий год должен стать «переломным» для российской отрасли ЖКХ, подчеркнул он.

«Сейчас мы по поручению президента готовим большую программу, за этот год мы ее формируем», — добавил Хуснуллин.

Он пояснил, что одной из основных задач кабинета министров на 2024 год является замена 200 тыс. км ветхих коммунальных сетей. Кроме того, власти рассчитывают снизить уровень аварийности на 18%.