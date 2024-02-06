В Госдуме предложили учитывать зарплаты работников ЖКХ в тарифе

В России при формировании тарифов на коммунальные услуги необходимо учитывать зарплаты работников сферы жилищно-коммунальных услуг с учетом повышения минимального размера оплаты труда, а также минимальный уровень зарплаты в том или ином регионе и средний показатель по субъекту, сообщают «Ведомости».

С соответствующим предложением выступили в Госдуме и Госсовете РФ. Предложение содержится в протоколе по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

По итогам заседания Министерству строительства поручено подготовить предложения по изменению ценообразования тарифов ЖКХ. В настоящее время они ежегодно индексируются в пределах инфляции. Порог для каждого субъекта устанавливает кабмин.

Отмечается, что текущий уровень зарплаты сотрудников ЖКХ становится преградой для привлечения кадров в отрасль.