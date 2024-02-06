Частичное эмбарго на ввоз бананов не приведет к их дефициту на российском рынке, заявил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Россельхознадзор попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклина Маркеса приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти крупных фирм-нарушителей. Их доля в общем объеме импорта составляла 30%.

«Это выглядит скорее предупреждением [властям Эквадора] — больно, но терпеть можно», — пояснил Завьялов.

По его данным, на рынке бананов немало производителей. В частности, торгуют фруктами Колумбия, Бразилия, Коста-Рика, Вьетнам, Индонезия Индия, Китай.