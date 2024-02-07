Путин: индексация соцвыплат в России с 1 февраля коснулась почти 20 млн россиян
Российский президент Владимир Путин сообщил, что индексация ряда социальных выплат в стране с 1 февраля коснулась почти 20 млн граждан. RT на русском
На совещании с членами правительства президент напомнил о повышении многих выплат на 7,4%. Так, размер материнского капитала на первого ребенка достиг 630 тысяч рублей, на второго — 833 тысяч. Парламентская газета
Путин напомнил, что с 1 января увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - на 18,5%, до 19 242 рублей. "На 7,5% увеличено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 млн неработающих пенсионеров", - отметил глава государства. ТАСС
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