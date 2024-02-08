Цены на проезд в "Сапсанах" 23 февраля зафиксируют

"Фиксируем цены на проезд в "Сапсанах" 23 февраля. Цена билетов на "Сапсаны" отправлением 23 февраля не будет меняться в зависимости от количества дней, оставшихся до поездки, и от спроса, как происходит в другое время", - говорится в сообщении.