Центробанк составил портрет типичной жертвы кибермошенников
Жертвами мошенников в 2023 году чаще всего становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающие в городе. Об этом сообщили в пресс-центре Центробанка РФ.
Отмечается, что портрет жертвы мошенников был составлен по итогам опроса, участие в котором приняли порядка 395 тысяч граждан. По данным исследования, 55,5 процента жертв мошенников — женщины.
Респонденты отметили, что самой распространенной формой киберпреступности в России остается телефонное мошенничество: звонок или SMS. Также Центробанк отметил рост числа случаев мошенничества с помощью мессенджеров.
В ЦБ подчеркнули, что за год в целом возросло число россиян, столкнувшихся со злоумышленниками. Так, от действий мошенников пострадали десять процентов участников опроса. В большинстве случаев жертвы теряли суммы менее 20 тысяч рублей, говорится в отчете.
Жертвами мошенников ежедневно становятся сотни людей, от преступной деятельности аферистов не застрахован никто: поверить могут как пенсионеры, так и сотрудники банков. Министерство цифрового развития совместно с ГУ МВД России провело вебинар на тему «Как не стать жертвой мошенника» в рамках проекта «Перезвони сам». Главное из вебинара — в материале «Вечерней Москвы».