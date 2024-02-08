Центробанк составил портрет типичной жертвы кибермошенников

Жертвами мошенников в 2023 году чаще всего становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающие в городе. Об этом сообщили в пресс-центре Центробанка РФ.

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Отмечается, что портрет жертвы мошенников был составлен по итогам опроса, участие в котором приняли порядка 395 тысяч граждан. По данным исследования, 55,5 процента жертв мошенников — женщины.

Респонденты отметили, что самой распространенной формой киберпреступности в России остается телефонное мошенничество: звонок или SMS. Также Центробанк отметил рост числа случаев мошенничества с помощью мессенджеров.

В ЦБ подчеркнули, что за год в целом возросло число россиян, столкнувшихся со злоумышленниками. Так, от действий мошенников пострадали десять процентов участников опроса. В большинстве случаев жертвы теряли суммы менее 20 тысяч рублей, говорится в отчете.