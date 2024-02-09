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Минфин России: кабмин одобрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту, подразумевающему единый налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 тыс. рублей в год для долгосрочных сбережений россиян.

Кабмин РФ одобрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
© РИА Новости

Об этом говорится на сайте Министерства финансов России.

«Одобрен проект поправок ко II чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений», — говорится в релизе.

Кроме того, предусматриваются и другие положения, направленные на упрощение процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения.

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