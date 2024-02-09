Правительство хочет ввести налоговый вычет для долгосрочных сбережений

В России готовятся к введению единого налогового вычета по НДФЛ для долгосрочных сбережений. Проект поправок к соответствующему законопроекту был одобрен российским правительством, следует из информации, размещенной на сайте Минфина.

Корректировки внесли ко второму чтению законопроекта.

Предполагается, что положения Налогового кодекса синхронизуют с положениями закона о негосударственных пенсионных фондах. Он предусматривает внедрение программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС).

Для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан предусматриваются дополнительные положения. Также в России будет обеспечен контроль за предоставлением вычетов — негосударственные пенсионные фонды должны будут направлять в налоговые органы информацию, связанную с заключением договоров долгосрочных сбережений.

Если поправки примут, налоговые вычеты распространятся на доходы, полученные с 1 января 2024 года.