Экономист рассказал, где выгоднее всего хранить деньги

Банковский вклад сегодня является самым выгодным способом вложения денег, заявил в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Многие российские банки сейчас предлагают ставку около 16% годовых, отметил эксперт. Ни один другой инструмент на данный момент не может гарантировать такого уровня дохода, подчеркнул экономист.

Еще одно преимущество вкладов сейчас — возможность получать высокие проценты на участке от 3 месяцев.

Кроме того, вклад подлежит обязательному страхованию, если он был открыт в банке, который входит в систему страхования вкладов (ССВ). Так, в случае отзыва лицензии у кредитной организации вкладчику вернут до 1,4 млн рублей (максимальный размер страхового возмещения).