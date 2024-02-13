Российские банки стали чаще отказывать в выдаче потребкредитов

«Известия»: банки стали отклонять две из трёх заявок на потребкредиты
В России банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребительских кредитов.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой статистику финансового маркетплейса «Сравни».
Отмечается, что по данным на ноябрь и декабрь 2023 года финорганизации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%).
Как уточняется, это связано с тем, что в IV квартале прошлого года вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой.
Ранее сообщалось, что число финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг в России за год увеличилось на 15,5%. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, в 2023 году было выявлено более 5,7 тыс. мошеннических проектов и нелегальных кредиторов.