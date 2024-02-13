Эксперт рассказал, кому в России положена доплата к пенсии

В России предусмотрены доплаты к пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В частности, на дополнительное материальное обеспечение в размере 415 процентов от социальной пенсии могут рассчитывать Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, награжденные орденом Святого апостола Андрея Первозванного, орденом Славы трех степеней, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, отметил собеседник.

По его словам, сейчас сумма социальной пенсии по старости - 7153,33 рубля. То есть надбавка равна 29686 рублям, подчеркнул специалист. Он также отметил, что размер дополнительного материального обеспечения некоторых граждан составляет 330 процентов размера социальной пенсии, то есть 23606 рублей. Речь идет о россиянах, которые награждены орденом Ленина, «За заслуги перед Отечеством» орденом II, III и IV степени, тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество», а также лауреатах Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Виноградов подчеркнул, что надбавка в 250 процентов размера социальной пенсии (17883 рубля) полагается награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.