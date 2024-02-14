ЦБ назвал объем наличной валюты у россиян на начало года

Объем иностранной наличной валюты у домашних хозяйств в России составил 8,72 трлн рублей на начало года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

По информации регулятора, прирост наличной зарубежной валюты за прошлый год составил 1,4 трлн рублей. Годом ранее его оценивали в 3,2 трлн.

Как отметили в ЦБ, в декабре увеличились объемы рублевой наличности у населения «в соответствии с сезонными закономерностями». При этом темп прироста был существенно ниже показателей прошлых лет. Банк России связывает ситуацию с перетоком средств домохозяйств на другие, срочные рублевые депозиты на фоне роста банковских ставок и повышения привлекательности вкладов.