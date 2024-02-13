В ЦБ объяснили, почему деньги со счетов стали красть чаще
В 2023 году мошенники украли 15,8 млрд рублей с банковских счетов россиян. Это следует из Обзора операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций опубликованного на сайте ЦБ 13 февраля.
Так в прошлом году, злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% выше показателя 2022 года. Потери клиентов банков увеличились на 11,5%.
По мнению регулятора, одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.
«Для этого преступникам нужно больше сведений о человеке, которые они могут получить из открытых источников, а также в результате утечек информации из компаний и организаций различных отраслей», — пояснили в Центробанке.
Регулятор также отмечает, что банковские карты остаются самым популярным платежным инструментом у мошенников.
Вместе с тем, кредитным организациям удалось отразить 34,8 млн попыток краж и вернуть клиентам 1,38 млрд рублей, или 8,7% от всего объема украденных денег.