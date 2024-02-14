Жители России назвали желаемый уровень зарплаты партнера

Россияне хотели бы, чтобы доход их партнеров в отношениях в среднем составлял 305 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

В публикации говорится, что мужчины называли более крупную сумму, чем женщины (509 тыс. рублей против 256 тыс. рублей).

В столице средний желаемый заработок партнера составляет 253 тыс. рублей в месяц. Мужчины называют сумму в 126 тыс. рублей, а женщины — в 279 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средний желаемый заработок партнера составляет 198 тыс. рублей. Там мужчины назвали сумму в размере 233 тыс. рублей, а женщины — в 195 тыс. рублей.

В Свердловске заявили, что их партнеру необходимо зарабатывать 146 тыс. рублей в месяц. Мужчины называют сумму в 83 тыс. рублей, а женщины — в 184 тыс. рублей. В Ростовской области назвали сумму в размере 108 тыс. рублей, мужчины — в 101 тыс. рублей, женщины — в 150 тыс. рублей.