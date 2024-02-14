В ЦБ предложили ввести «зазор» при выдаче крупного кредита
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ предлагает ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов. Об этом сообщает ТАСС.
Период охлаждения - это срок, в течение которого можно передумать и оказаться от предоставления услуги/заключения договора. В 2018 году у покупателей страховки в России появилась возможность отказаться от договора и вернуть страховую премию или ее часть. Период охлаждения для страховок действует минимум 30 календарных дней.
Об идее периода охлаждения по крупным кредитам Набиуллина рассказала на форуме «Кибербезопасность в финансах». По ее словам, предлагается начать с кредитов суммой от миллиона рублей, но размер кредитов и сроки охлаждения можно обсуждать.
Глава ЦБ объяснила, что период охлаждения поможет защитить россиян от мошенников, оформляющих кредит по чужим документам.
«По переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять. <…> Нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Кредит за несколько минут, конечно, здорово, но некоторые люди, большое количество людей, несут огромные затраты», - подчеркнула она.