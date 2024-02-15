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В России предложили отменить подоходный налог при зарплате до 30 тыс. рублей

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, предусматривающий отмену уплаты налога на доход для граждан, чья зарплата не превышает 30 тыс. рублей в месяц. Текст законопроекта, который в четверг будет внесен в Госдуму, есть в распоряжении ТАСС.

В РФ предложили отменить подоходный налог для части россиян
© ТАСС

"Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. <...> Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тыс. рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тыс. рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение", - отметил Слуцкий.

Согласно законопроекту, предлагается установить освобождение от налогообложения доходов работников, если размер ежемесячной оплаты труда не превышает 30 тыс. рублей, а сумма всех доходов за год составляет не более 360 тыс. рублей. Как отметили авторы, целью законопроекта является снижение налоговой нагрузки для экономически не защищенных слоев населения для улучшения уровня жизни.

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Кроме того, по мнению депутатов, инициатива будет способствовать повышению уровня экономической активности в стране. Предполагается, что освобождение от налога увеличит семейный бюджет, а также приведет к повышению уровня спроса и рыночной конкуренции.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании к документу, принятие законопроекта потребует дополнительных средств, которые "должны быть учтены при формировании федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Авторы инициативы утверждают, что точную сумму средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, "определить невозможно", так как нет данных о количестве граждан с доходом до 30 тыс. рублей в месяц.

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