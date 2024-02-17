У кого из россиян повысятся пенсии с 1 апреля

Ежегодно социальные пенсии индексируют, ориентируясь на рост прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. С 1 апреля выплаты повысят для 4,1 миллиона человек, сообщили в Минтруде. На эти цели в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено 37,5 миллиарда рублей. Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии, разбиралась «Парламентская газета».

Если не хватает стажа

С 1 апреля социальные пенсии планируют проиндексировать на 7,5 процента. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на официальном портале проектов правовых нормативных актов. Социальные пенсии в России получают свыше 3,4 миллиона человек. Это люди, которые за свою трудовую деятельность не смогли набрать необходимое количество баллов для получения страховой пенсии. Также соцпенсии назначают инвалидам и по потере кормильца, если он не работал или имел небольшой трудовой стаж.

Выплату увеличат на 938 рублей. Средний размер пенсии составит 13 455 рублей. Пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится на 1392 рубля и на 1403 рубля. Выплаты этим категориям подрастут до 19 948 и 20 110 рублей соответственно. Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, увеличится на 1269 рублей и составит 18 236 рублей. А выплаты по потере кормильца, назначенные семьям таких военных, вырастут до 15 999 рублей.

Социальные пенсии по старости назначают на пять лет позже обычного срока, и их размер ниже, чем у страховых пенсий по старости. Но если выплата ниже прожиточного минимума пенсионера в субъекте, человек обязательно получает социальную доплату, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Это доплата из федерального бюджета. Кроме того, есть и региональные доплаты: на них могут рассчитывать получатели из субъектов, где прожиточный уровень выше федерального, например в Москве. «Никто из российских пенсионеров не получает доходы ниже, чем прожиточный минимум пенсионера», — заключила парламентарий.

Космонавтам и чернобыльцам

Одновременно с социальными пенсиями повысят и государственные, отметили авторы проекта постановления в пояснительной записке. На прибавку смогут рассчитывать почти 700 тысяч получателей, среди них участники Великой Отечественной войны, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда».

Кроме того, пенсии повысят у россиян, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также у членов их семей, у работников летно-испытательного состава, у космонавтов, получающих надбавки к пенсии за выслугу лет. Подрастут госпенсии и у военных, проходивших службу по призыву, у членов их семей и участников добровольческих формирований.

Так, средние размеры выплат для инвалидов, получивших группу из-за военной травмы, вырастут на 1345 рублей, а для участников Великой Отечественной войны — на 1423 рубля.

Кроме того, с 1 апреля увеличат размер выплаты, положенной за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной. Прибавка составит 1767 рублей, размер поощрения достигнет 25 322 рублей.

От зимы до лета

Следующий перерасчет пенсий ждет россиян 1 августа. Он коснется людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году. Выплаты повысят в беззаявительном порядке. При этом работодатели должны уплатить страховые взносы за сотрудников в пенсионную систему.

Кроме того, ежегодно с 1 октября увеличивают военные пенсии. Перерасчет коснется служащих всех силовых структур.