Переводы денег РФ в Грузию снизились почти на три четверти

Объем денежных переводов из России в Грузию в январе 2024 года сократился на 74,7% по сравнению с январем 2023 года и составил $67,7 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

Несмотря на резкое падение, Россия остается главным источником денежных переводов в Грузию. На втором месте Италия с $44,2 млн, на третьем – США с $38 млн.

В целом объем трансграничных переводов в Грузию в январе упал на 40,8% в годовом выражении и составил $263,4 млн. Доля российских переводов в общем объеме – 25,4%.

Эксперты связывают резкое сокращение денежных переводов из РФ с оттоком россиян, переехавших в Грузию после начала спецоперации на Украине. В 2022 году в Грузию въехал 1,856 млн граждан РФ, а выехало – 1,887 млн.

В конце декабря стало известно, что Росфинмониторинг РФ хочет упорядочить практику блокировок онлайн-банкинга.