Экономист объяснил, как грамотно накопить на старость

«Если посмотреть доходность индекса Московской биржи, то она значительно опережает инфляцию. Есть индивидуальные инвестиционные счета. На мой взгляд, вполне себе прогрессивный инструмент. <...> И можно почти гарантированно защитить свои сбережения от инфляции. Либо то же самое золото, например, которое можно покупать. И российские акции растут быстрее инфляции, это уже подтверждено десятилетиями», — добавил Пронько.