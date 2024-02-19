Трудовая инспекция предупредила о наказании за разглашение зарплат коллег

Работника, который без согласия коллеги разгласил размер его зарплаты, например, подсмотрев сумму в расчетном листке, могут привлечь к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей. Такому сотруднику может грозить замечание, выговор или увольнение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на разъясняющее письмо Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

Однако наказание может последовать только в случае, если в локальном нормативном акте (ЛНА) компании есть запрет на разглашение зарплаты, а сотрудник ознакомлен с документом под подпись. ЛНА может быть в формате правил внутреннего трудового распорядка или положения о защите персональных данных. Адвокаты уточняют, что информация о зарплате содержит персональные данные работника, поэтому её нельзя передавать третьим лицам.