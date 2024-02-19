В 2023 году средний чек в интернет-магазинах оказался выше, чем в рознице

Оборот электронной коммерции в России увеличивается быстрее розничного товарооборота. Об этом говорится в пресс-релизе Сбера.

Также отмечается, что средний чек российских граждан за покупки в интернете почти двукратно превышает средний чек в магазинах.

«Эксперты СберАналитики изучили расходы россиян в офлайн- и онлайн-магазинах в 2023 году. Оборот онлайн-покупок вырос на 19% и достиг 12% от общего объема товарооборота в России. При этом офлайн-торговля за прошлый год выросла на 13%», — указала пресс-служба кредитной организации.

Подчеркивается, что средний чек в электронной коммерции составил 1184 рубля, а в традиционной рознице — 628 рублей.

По словам вице-президента, директора дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислава Карташова, в минувшем году средний чек в онлайн-торговле оказался выше, чем в офлайн-магазинах во всех индустриях. Как уточнил он, больше всего разница заметна в таких отраслях, как товары для дома, одежда и обувь, косметика.

Вице-президент отметил, что в онлайн-торговле средний чек на товары для дома составил 4934 рубля, а офлайн — лишь 1015 рублей. Для одежды и обуви — 5731 рубль против 2593 рублей в пользу онлайн-магазинов, в косметике — 3695 рублей против 1086 рублей.

В сообщении также говорится, что расходы на продукты возглавили рейтинг по объему среднемесячных трат в потребительской корзине (доля оценивается в 41%). В список попали и личный транспорт (10%), коммунальные услуги (8%), общепит (7%), а также товары для дома (6%).

Снижение среднего чека на некоторые популярные товары к 2022 году наблюдается в городах-миллионниках, отметила пресс-служба. В частности, на компьютеры и бытовую технику покупатели стали тратить в среднем на 6% меньше (средний чек в этой отрасли составил 5411 рублей), подчеркивается в пресс-релизе. Аналогичное сокращение зафиксировано и по товарам для детей (1497 рублей). На 3% уменьшился средний чек на одежду и обувь (3522 рубля).