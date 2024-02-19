Россиянам раскрыли способы меньше платить за ЖКУ

Меньше платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) могут льготные категории граждан и те, в чьих квартирах установлены счетчики. Способы сократить траты раскрыла декан юридического факультета Финуниверситета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина в беседе с aif.ru.

Эксперт рассказала, что любой россиянин, у которого на оплату ЖКУ уходит более 22 процентов дохода, может получить субсидию от государства. В некоторых субъектах показатель еще ниже. Например, в Москве достаточно, чтобы 10 процентов заработка уходили на «коммуналку», а в Санкт-Петербурге — 14 процентов.

«Кроме того, льготные тарифы установлены для ветеранов войны и труда, боевых действий, инвалидов I и II групп и инвалидов войны. Также скидка полагается жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, чернобыльцам, их вдовам, а также пострадавшим от радиации на Семипалатинском полигоне и работникам сельских школ», — добавила Ручкина.

Юрист отметила, что пенсионеры от 70 до 79 лет могут платить половину взноса за капремонт, а с 80 лет освобождаются полностью от его оплаты. Военнослужащие и их семьи, солдаты на время службы в армии могут оплачивать только половину суммы за ЖКУ, уточнила Ручкина.

Россиянам, которые не попадают в льготные категории, специалистка посоветовала установить счетчики на воду и электричество.

«Оплата по ним выгоднее, чем по нормативам. За электричество выгоднее платить по многотарифному счетчику — в часы полупиковой зоны (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 часов) и ночной зоны (с 23:00 до 07:00 часов) оплата происходит по сниженным тарифам», — заключила эксперт.