Путин поручил повысить реальные доходы россиян

В документе обращается особое внимание на граждан, которые имеют невысокий уровень дохода. В целом поручение направлено на снижение уровня бедности в России.

Первый доклад правительства Путину должен быть предоставлен до 15 марта, а затем до 1 июня и 1 декабря 2024 года. Ответственные за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.