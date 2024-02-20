В Турции перечислили условия для открытия счетов гражданам РФ
Среди условий для открытия счетов гражданами РФ в госбанках Турции - наличие вида на жительство (ВНЖ), права на работу или студенческой визы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя филиала госбанка Ziraat в Анкаре.
По словам собеседника, счета россиянам открывают. Он также отметил, что никаких писем о запрете открывать счета гражданам РФ государственным банкам Турции не отправляли.
Ранее СМИ сообщили, что Denizbank теперь запрашивает у российских клиентов документы, которые подтверждают вид на жительство в Турции. РИА Новости позднее выяснило, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. Накануне агентство со ссылкой на источник сообщило, что в турецкий Denizbank не направляли каких-либо уведомлений по поводу запрета открытия счета россиянам.
В начале текущего года стало известно о массовых отказах турецких банков сотрудничать с российскими компаниями. Как сообщали СМИ, решение прекратить работу обусловлено нежеланием организаций попасть под вторичные санкции США.